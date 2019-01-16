Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 13 Bin 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 13 Bin 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

44 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uygulama noktasında durdurulan 2 araçtan 13 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara, bin 275 paket pipo tütünü ile 830 bin adet makaron ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 13 Bin 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uygulama noktasında durdurulan 2 araçtan 13 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara, bin 275 paket pipo tütünü ile 830 bin adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Viranşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçe girişinde oluşturduğu uygulama noktasında durdurduğu 2 araçta arama yaptı. Aramada, 13 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara, bin 275 paket pipo tütünü, 830 bin adet makaron ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:17 Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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