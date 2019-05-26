Şanlıurfa'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
2 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın içerisinde 11 kilosu eroin olmak üzere toplam 13 kilo 120 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:01 Kaynak: İHA
'nın Siverek
ilesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın içerisinde 11 kilosu eroin olmak üzere toplam 13 kilo 120 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü
Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, Diyarbakır
yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın değişik yerlerine gizlenmiş halde 11 kilo 120 gram eroin maddesi ile 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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