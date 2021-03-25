13 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı - Son Dakika

13 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı
25.03.2021 10:52
13 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı Şanlıurfa'da 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 13 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı.
13 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 13 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, 2002 yılında meydana gelen 'Tasarlayarak öldürme' olayı ile ilgili 13 yıldır aranan İ.K. ile A.K. isimli şahısları takibe aldı. Jandarma Suç Araştırma Timi ve jandarma ekiplerince takibe alınan cinayet zanlıları, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Büyüktaş Mahallesi'nde takibe alındıklarını fark edince kaçmaya başladı. Kovalamaca neticesinde kıskıvrak yakalanan İ.A. ve A.K. isimli zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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