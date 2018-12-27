Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 130 Sikke Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 130 Sikke Ele Geçirildi

1 saat önce

Şanlıurfa'da bir otomobilde yapılan aramada, Roma ve Selçuklu dönemlerine ait 130 sikke ele geçildi.

Şanlıurfa'da 130 Sikke Ele Geçirildi, System.String[]
Şanlıurfa'da bir otomobilde yapılan aramada, Roma ve Selçuklu dönemlerine ait 130 sikke ele geçildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, Viranşehir ilçesinde bir kişinin elindeki tarihi eser olarak nitelendirilen sikkeleri satmaya çalıştığına yönelik ihbar aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Viranşehir - Mardin karayolunun 10. kilometresinde şüpheli S.Ç'nin kullandığı 34 PA 1134 plakalı otomobili seyir halindeyken durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, Roma ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 130 sikke ile 1 tabanca, 1 şarjör ve 7 mermi ele ele geçirildi.

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, ele geçirilen malzemelere el koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:18 Kaynak: AA

Viranşehir, Selçuklu, Roma, Şanlıurfa, Güncel
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