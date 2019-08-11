Şanlıurfa'da 132 acemi kasap hastanelik oldu
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Şanlıurfa'da 132 acemi kasap hastanelik olduŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken vücudunun çeşitli yerlerinden kendisini yaralayan 132 acemi kasap hastanelik oldu.
Şanlıurfa'da 132 acemi kasap hastanelik oldu Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:08 Kaynak: İHA
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken vücudunun çeşitli yerlerinden kendisini yaralayan 132 acemi kasap hastanelik oldu.
Yurt genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da Kurban Bayramının birinci gününde kılınan namazın ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, kesimhanelere akın etti. Bazı acemi vatandaşlar ise kurban keserken çeşitli yerlerinden kendilerini yaraladı. Kentte, kurban kesimi sırasında yaralanan toplam 132 kişi hastanelere başvurdu.
Kentin farklı hastanelerine başvuran vatandaşların ellerinden, kollarından, bacaklarından, vücudunun çeşitli yerlerinden satır ve bıçaklarla yaralandığı belirlendi.
Vatandaşların önemli bir kısmı yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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