Şanlıurfa'da 1350 uyuşturucu hapa 1 tutuklama - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1350 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu hap ticareti yaptığı bilgisi üzerine C.G.'nin adresine operasyon düzenlendi. Eğitimli köpekle yapılan aramada, evin çatısındaki plastik kasalara gizlenmiş 1350 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el koyan jandarma tarafından gözaltına alınan C.G., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.