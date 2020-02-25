Şanlıurfa'da 1350 uyuşturucu hapa 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 1350 uyuşturucu hapa 1 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da 1350 uyuşturucu hapa 1 tutuklama

7 saat önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1350 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da 1350 uyuşturucu hapa 1 tutuklama, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1350 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu hap ticareti yaptığı bilgisi üzerine C.G.'nin adresine operasyon düzenlendi. Eğitimli köpekle yapılan aramada, evin çatısındaki plastik kasalara gizlenmiş 1350 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el koyan jandarma tarafından gözaltına alınan C.G., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Viranşehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mardin'de 2 terörist daha teslim oldu, son 10 günde yakalanan terörist sayısı 11'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca: İran'dan gelen uçakta ilk bulgularda koronavirüs belirtisi yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadı Nişanlısının boğazını keserek öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı: 'Sana sürprizim var' dedikten sonra bıçakladım

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 19:03:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da 1350 uyuşturucu hapa 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]