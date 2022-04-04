Şanlıurfa'da, 14 kişinin yaralandığı kavganın taraflarını Vali Erin barıştırdı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da, 14 kişinin yaralandığı kavganın taraflarını Vali Erin barıştırdı

04.04.2022 16:14
Şanlıurfa'da, 14 kişinin yaralandığı kavganın taraflarını Vali Erin barıştırdı

ŞANLIURFA'da, dün 14 kişinin yaralandığı kavganın ardından husumetli iki aile fertleri Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından barıştırıldı.

ŞANLIURFA'da, dün 14 kişinin yaralandığı kavganın ardından husumetli iki aile fertleri Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından barıştırıldı.

Uğurlu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan birbirine akraba Çalışkan ve Erkan aileleri ekmek almak için girdikleri fırın sırası nedeniyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma iki aile yakınlarının katılmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Yolu trafiğe kapatarak birbirine taş ve sopalar ile saldıran kalabalık, ihbarla gelen ekiplerin zırhlı araçtan biber gazı ve tazyikli su ile yaptığı müdahale ile uzaklaştırıldı. Kavgada yaralanan 14 kişi ambulanslarla götürüldükleri hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kavga sonrası beraberinde protokol üyeleri ile mahalleye giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, husumetli Çalışkan ve Erkan ailelerinin ileri gelenleriyle bir araya geldi. Ramazan ayı dolayısıyla sükunet çağrısında bulunan Vali Erin, daha sonra aileleri barışmaya ikna etti. Barışa ikna olunmasının ardından aileler birlikte dua ederek husumeti sonlandırdıklarını ilan etti.

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Şanlıurfa'da, 14 kişinin yaralandığı kavganın taraflarını Vali Erin barıştırdı
Şanlıurfa'da, 14 kişinin yaralandığı kavganın taraflarını Vali Erin barıştırdı
Şanlıurfa'da, 14 kişinin yaralandığı kavganın taraflarını Vali Erin barıştırdı
Şanlıurfa'da, 14 kişinin yaralandığı kavganın taraflarını Vali Erin barıştırdı
Şanlıurfa'da, 14 kişinin yaralandığı kavganın taraflarını Vali Erin barıştırdı
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Abdullah Erin, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da, 14 kişinin yaralandığı kavganın taraflarını Vali Erin barıştırdı - Son Dakika


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