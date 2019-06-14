Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 14 yaşındaki çocuk kayboldu
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da 14 yaşındaki çocuk kayboldu

3 saat önce

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde 14 yaşındaki bir erkek öğrenci kayboldu.

Şanlıurfa'da 14 yaşındaki çocuk kayboldu, System.String[]
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde 14 yaşındaki bir erkek öğrenci kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Mutlukaya Mahallesi'nde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Ahmet Bengi (14), 2 gün önce çıktığı eve bir daha dönmedi.
En son eve yakın bir markette görülen Bengi'yi bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.
Derslerinde başarılı olduğu öğrenilen Bengi'nin bulunması için başlatılan çalışmalara devam ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:08 Kaynak: AA
Eyyübiye, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani kadın, "Seni son kez öpmek istiyorum" deyip sevgilisinin dilini kopardı! Eser-Berfu Yenenler'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:26:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 14 yaşındaki çocuk kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]