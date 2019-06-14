Şanlıurfa'da 14 yaşındaki çocuk kayboldu
3 saat önce
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde 14 yaşındaki bir erkek öğrenci kayboldu.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:08 Kaynak: AA
'nın merkez Eyyübiye
ilçesinde 14 yaşındaki bir erkek öğrenci kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Mutlukaya Mahallesi'nde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Ahmet Bengi (14), 2 gün önce çıktığı eve bir daha dönmedi.
En son eve yakın bir markette görülen Bengi'yi bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.
Derslerinde başarılı olduğu öğrenilen Bengi'nin bulunması için başlatılan çalışmalara devam ediliyor.
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