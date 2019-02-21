Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiası: 5 Kişi Tutuklandı (2)

Şanlıurfa'da 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiası: 5 Kişi Tutuklandı (2)

1 saat önce

5 KİŞİ TUTUKLANDICeylanpınar Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla cinsel istismara uğradığı iddia edilen 14 yaşındaki E.A'nın ifadesi doğrultusunda ev ve işyerlerinde gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'da 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiası: 5 Kişi Tutuklandı (2), System.String[]
5 KİŞİ TUTUKLANDI

Ceylanpınar Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla cinsel istismara uğradığı iddia edilen 14 yaşındaki E.A'nın ifadesi doğrultusunda ev ve işyerlerinde gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. İlçede tepkiye yol açan olayın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ., F.Ç., F.Ö., M.Y. ve İ.E. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:20 Kaynak: DHA

Ceylanpınar, Cumhuriyet Savcılığı, Güncel
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