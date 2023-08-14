Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu içirip cinsel istismarda bulunan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu içirip cinsel istismarda bulunan 4 şüpheli tutuklandı

Son Güncelleme: 14.08.2023 23:08

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, bir grup şahsın 14 yaşındaki bir kız çocuğuna uyuşturucu madde içirip cinsel istismarda bulundukları ve şantaj yaparak videolarını çektikleri iddia edildi. Şantajlara dayanamayan genç kızın polise şikayetçi olması üzerine polis ekipleri, 5 zanlıyı gözaltına aldı. 4 zanlı tutuklanırken, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu temin eden 2 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu madde içirip cinsel istismarda bulundukları ve videolarını çekerek şantaj yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

UYGUNSUZ VİDEOLARINI ÇEKİP CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADILAR

Olay, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşandı. İddiaya göre bir grup şahıs, uyuşturucu madde içirdikleri 14 yaşındaki Z.B. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kızın uygunsuz videolarını da çektikleri iddia edilen şahısların, şantaj yaparak farklı zamanlarda çocuğu cinsel ilişkiye zorladıkları ve uyuşturucu temini için para istedikleri öğrenildi.

SATANJLARA DAYANAMADI

Şantajlara dayanamayan genç kız polise şikayette bulundu. Savcılığın talimatı üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 5 zanlıyı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.M., Y.Ö., İ.H.K. ve B.H. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu temin ettikleri belirlenen 2 zanlıyı yakalama çalışması ise devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu içirip cinsel istismarda bulunan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu içirip cinsel istismarda bulunan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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