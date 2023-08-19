Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu içirip cinsel istismarda bulunanlar tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu içirip cinsel istismarda bulunanlar tutuklandı

Şanlıurfa\'da 14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu içirip cinsel istismarda bulunanlar tutuklandı
Son Güncelleme: 19.08.2023 17:37

Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu madde içirip cinsel istismarda bulundukları ve videolarını çekerek şantaj yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanırken, olaya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Gruba uyuşturucu temin eden 2 zanlı da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu madde içirip cinsel istismarda bulundukları, videolarını çekerek şantaj yaptıkları iddia edilen şahıslardan 4'ü tutuklanırken, olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Aranan 2 zanlı da yakalanarak tutuklandı.

ŞANTAJLARA DAYANAMAYIP POLİSE ŞİKAYET ETTİ

İddiaya göre, Halfeti ilçesinde bir grup şahıs, uyuşturucu madde içirdikleri 14 yaşındaki Z.B. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kızın uygunsuz videolarını da çektikleri iddia edilen şahısların şantaj yaparak farklı zamanlarda çocuğu cinsel ilişkiye zorladıkları ve uyuşturucu temini için para istedikleri öğrenildi. Şantajlara dayanamayan kız polise şikayette bulundu.

4 KİŞİTUTUKLANDI

Savcılığın talimatı üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 7 zanlıdan 5'ini yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.M., Y.Ö., İ.H.K. ve B.H. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAKALANAN 2 ZANLI DA TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gruba uyuşturucu temin ettikleri belirlenen 2 zanlı da düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan F.E. ve E.Ç., işlemleri sonrası sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu içirip cinsel istismarda bulunanlar tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu içirip cinsel istismarda bulunanlar tutuklandı - Son Dakika
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