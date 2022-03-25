Şanlıurfa'da 15 gün açık alanda etkinliklerine yasak getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da 15 gün açık alanda etkinliklerine yasak getirildi

25.03.2022 17:19
Şanlıurfa'da 15 gün açık alanda etkinliklerine yasak getirildi

Şanlıurfa Valiliği, il genelinde 15 gün süreyle kapalı ve açık alanlarda etkinlik, toplantı, yürüyüş ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği, il genelinde 15 gün süreyle kapalı ve açık alanlarda etkinlik, toplantı, yürüyüş ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği, il merkezi ve tüm ilçelerde 25 Mart-8 Nisan tarihleri arasında toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri yayımlama, broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ile benzeri etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel her türlü açık ve kapalı alan etkinlikleri yani toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma, ve benzeri etkinlikler diğer illerden katılımlarla birlikte 25.03.2022 saat 00.01'den 08.04.2022 saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Miniklerden Yaşlılara Saygı Haftası'nda anlamlı ziyaret Miniklerden Yaşlılara Saygı Haftası'nda anlamlı ziyaret İş Bankası'nın üst yönetimine atamalar İş Bankası'nın üst yönetimine atamalar

Oturma Eylemi, Şanlıurfa, Miting, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 15 gün açık alanda etkinliklerine yasak getirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:21 TÜİK açıkladı: Son 5 yılda yaşlı nüfus arttı, 100 yaş ve üzeri en fazla yaşlıya sahip illerden biri İstanbul oldu
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
16:15 Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya 132 TL ödeyince, kendini tutamadı: Uçmuş bunlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 17:25:50. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 15 gün açık alanda etkinliklerine yasak getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement