Şanlıurfa'da 15 gün açık alanda etkinliklerine yasak getirildi - Son Dakika

Şanlıurfa Valiliği, il genelinde 15 gün süreyle kapalı ve açık alanlarda etkinlik, toplantı, yürüyüş ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği, il merkezi ve tüm ilçelerde 25 Mart-8 Nisan tarihleri arasında toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri yayımlama, broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ile benzeri etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel her türlü açık ve kapalı alan etkinlikleri yani toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma, ve benzeri etkinlikler diğer illerden katılımlarla birlikte 25.03.2022 saat 00.01'den 08.04.2022 saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA