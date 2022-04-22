Şanlıurfa'da 15 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 15 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

22.04.2022 18:46
Şanlıurfa'da 15 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'da 14 Mart'ta meydana gelen ve 15 işçinin yaralandığı servis otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da 14 Mart'ta meydana gelen ve 15 işçinin yaralandığı servis otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 14 Mart'ta saat 07.00 sıralarında Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 10'uncu kilometresinde yaşandı. Organize Sanayi Bölgesine (OSB) işçi taşıyan İ.K.'nin kullandığı 63 S 0483 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attıktan sonra şarampole devrildi. Kazada servis otobüsünde bulunan 15 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılırken kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Polis şehir kamerasına yansıyan görüntülerde, önünde başka bir aracın olduğu servis otobüsünün aniden yoldan çıktıktan sonra takla atarak şarampole devrildiği yer alıyor. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa, 14 Mart, işçi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 15 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 15 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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