Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

14.07.2022 15:46
Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kırıkçı mesajında, darbe girişiminin demokrasi tarihine unutulmayacak bir ihanet olarak geçtiğini belirtti.

Alçak darbe girişimine karşı aziz milletin her kesimden insanıyla canını ortaya koyarak kendi iradesine ve özgürlüğüne yapılan bu haince saldırıya karşı dimdik bir duruş sergileyerek yeniden bir dirilişe imza attığını ifade eden Kırıkçı, şunları kaydetti:

"Bu alçak ve anti demokratik darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, hükümetimizin kararlı tutumu ve en önemlisi milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz, bir milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil, imanlı ve inançlı evlatları olduğunun bir kez daha tescillendiği, bundan böyle hiçbir gücün milletin ve iradesinin rehin veya teslim alınamayacağının hukuk dışı yol ve yöntemlerle iktidar değişikliği yapamayacağının veya iktidar olamayacağının dosta ve düşmana öğretildiği gündür. Nasıl ki Çanakkale'de, Sakarya'da iman ile düşmana geçit verilmediyse 15 Temmuz gecesi ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlere de geçit vermemiştir."

Belediye başkanlarının mesajları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de mesajında, milletin kararlı duruşuyla hain darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığını belirtti.

Beyazgül, mesajında şunları kaydetti:

"Hain darbe girişimi karşısında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kahramanlık ve vatanseverlik anlamında milletçe canı pahasına milli iradesini korumuştur. Milli iradenin gür sesi, güçlü Türkiye'mizin güçlü lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa inen şehitlerimiz ve gazilerimiz, millet halinde tek yürek olarak 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazmıştır. Bizlere düşen; şehitlerimizin aziz hatıralarına ve vatan topraklarına her daim sahip çıkmaktır. 15 Temmuz ruhunu sürekli diri tutacak ve gelecek nesillere aktaracağız. Gecemizi gündüzümüze katarak azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de mesajında, hain darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek milletin canı pahasına vatan toprağını koruduğunu belirtti.

Aziz milletin tarihimizin her döneminde vatan toprağı için büyük mücadeleler verdiğini ve fedakarlıklar gösterdiğini ifade eden Baydili, "Milletimiz hain darbe girişiminde büyük bir destan yazıp adeta canını ortaya koyarak tüm dünyaya vatan sevgisinin ne demek olduğunu gösterdi. Milletimizin bu kahramanlığı eminim ki vatanımızın birliğini bozmak isteyen şer güçlere büyük bir ders olmuştur. Bu milleti bölmeye hiçbir gücün yetmeyeceğini tüm dünyaya gösterdik. Allah bir daha böyle kara bir günü vatanımıza, milletimize yaşatmasın, birliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise Türkiye Cumhuriyeti'nin milli birlik ve bütünlüğüne kastetmeye kalkışan hainlere karşı, milletin birlik ve bütünlük içerisinde hak ettikleri cevabı verdiğini belirtti.

Kuş, mesajında şunları kaydetti:

"Millet olma şuuruyla tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış olan milletimizin birlik ve bütünlüğüne kasteden son kalkışmanın yaşandığı 15 Temmuz gecesi bir kez daha göstermiştir ki, bu millet vatanını, milletini ve devletini canından daha aziz bilmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkıp canını ortaya koyan ve şehadet şerbeti içen şehitlerimiz bunu bir kez daha ortaya koymuştur. Demokrasimizin, milli birlik ve beraberliğimizin, sarsılmaz inanç ve irademizin zaferi olan 15 Temmuz, milli ve manevi şuura sahip nesiller yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu da bizlere hatırlatmıştır."

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şehit düşen kahramanlara rahmet dileyerek, "Tarih, iman ve bayrağı için tankın önüne çıkma kudretini gösterenlerin kahramanlığını asla unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları - Son Dakika

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