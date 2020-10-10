Şanlıurfa'da Zilasur bitkisi 150 hayvanı telef etti - Son Dakika

Şanlıurfa'da Zilasur bitkisi 150 hayvanı telef etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe kırsalında 150 koyun yediği bitki ile telef oldu. Hayvanların can çekişirken telef olduğu anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Dağeteği Mahallesinde yaşandı. Sabah saatlerinde koyunlarını otlatmak için kırsala götüren çoban, koyunlarının iddiaya göre yörede Zilasur diye adlandırılan ot ile beslendiğini gördü. Bu sırada koyunlarının bir anda can çekişerek yere yığıldığını gören çoban, durumu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ile veterinerliğe bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, koyunların yörede Zilasur diye adlandırılan ot ile beslenerek zehirlendiğini belirledi.