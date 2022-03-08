Şanlıurfa'da 158 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir evdeki vestiyerin arkasında bulunan gizli bölmede 158 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "cep telefonu kaçakçılığı" suçuyla mücadele kapsamında bir eve operasyon düzenledi.
Evdeki aramada, vestiyer arkasındaki gizli bölmeye saklanmış 158 kaçak cep telefonu bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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