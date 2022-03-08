Şanlıurfa'da 158 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 158 kaçak cep telefonu ele geçirildi

08.03.2022 13:20
Şanlıurfa'da 158 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir evdeki vestiyerin arkasında bulunan gizli bölmede 158 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir evdeki vestiyerin arkasında bulunan gizli bölmede 158 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "cep telefonu kaçakçılığı" suçuyla mücadele kapsamında bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, vestiyer arkasındaki gizli bölmeye saklanmış 158 kaçak cep telefonu bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Viranşehir, Şanlıurfa, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 158 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 158 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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