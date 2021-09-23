Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığında 1 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 16 bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Sakça Mahallesi'ndeki bir evde gümrük kaçağı sigara bulunduğunu tespit etti.

Belirlenen adreste yapılan aramada, 16 bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.