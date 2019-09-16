Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 16 kilo esrar ile 335 kök hint keneviri ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 16 kilo esrar ile 335 kök hint keneviri ele geçirildi

1 saat önce

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 635 gram kubar esrar ile 335 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 16 kilo esrar ile 335 kök hint keneviri ele geçirildi, System.String[]

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 635 gram kubar esrar ile 335 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Birecik Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı ekim ve uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekiplerin belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, tarlada ekili 335 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile 16 kilo 635 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:31 Kaynak: DHA
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