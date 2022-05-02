Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü

02.05.2022 21:11

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayda 16 yaşındaki çocuk, kavga eden anne ve babasını ayıramayınca babasının kafasına balyozla vurarak öldürdü.

Şanlıurfa'da balyozlu bir cinayete şahitlik etti. Olay, öğleden sonra Suruç'a bağlı Karaca Mahallesinde meydana geldi.

TARTIŞAN ANNE VE BABASINI AYIRMAYA ÇALIŞTI

İddiaya göre, tek katlı müstakil evde yaşayan Mehmet A., ismi öğrenilemeyen eşi ile tartıştı. Sebebi öğrenilemeyen tartışma sırasında eve gelen K.A., anne ve babasını ayırmaya çalıştı.

BALYOZLA BABASININ KAFASINA VURDU

İddiaya göre tartışma sırasında K.A. eşine tokat attı. bu duruma öfkelenen K.A., evde bulunan balyozla babasının kafasına vurdu. Aldığı darbe ile kanlar içersinde yere yığılan Mehmet A., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını öldürdü

Mehmet A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. K.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü - Son Dakika
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