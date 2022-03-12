ŞANLIURFA - 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 16 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıktan sonra cezaevine teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) "hırsızlık" suçundan 16 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'nin (23) Karpuzcu Mahallesi'ndeki akrabasının evinde gizlendiğini belirledi.
JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla hükümlü kaçmak isterken yakalandı.
M.G, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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