ŞANLIURFA - 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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ŞANLIURFA - 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

12.03.2022 18:48

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 16 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 16 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) "hırsızlık" suçundan 16 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'nin (23) Karpuzcu Mahallesi'ndeki akrabasının evinde gizlendiğini belirledi.

JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla hükümlü kaçmak isterken yakalandı.

M.G, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ŞANLIURFA - 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
ŞANLIURFA - 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
ŞANLIURFA - 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
ŞANLIURFA - 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
ŞANLIURFA - 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa, Hisarcık, Siverek, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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