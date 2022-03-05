Şanlıurfa'da 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

05.03.2022 11:18
Şanlıurfa'da 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'nin (32) Gülabibey Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Drone destekli operasyon düzenleyen ekipler, E.Y'yi kaçtığı sırada yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından Siverek Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Şanlıurfa, Jandarma, Hisarcık, Siverek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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