Şanlıurfa'da 17 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 17 binada karantina uygulaması başlatıldı.



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Birecik'te 2, Eyyübiye'de 3, Haliliye'de 8, Karaköprü'de 2, Viranşehir'de 2 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.



Öte yandan, Bozova ilçesine bağlı kırsal Kırağılı Mahallesi ile kent genelindeki 6 binada uygulanan karantina da sona erdirildi. - ŞANLIURFA