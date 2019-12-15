Şanlıurfa'da 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Şanlıurfa'da bağ evinde 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da bağ evinde 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı istihbarat çalışmalarda kentte yüklü miktarda uyuşturucu getirildiğini belirledi.

Ekipler, uyuşturucunun kent merkezine yakın bir bağ evinde saklandığını bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Bağ evinde yapılan aramada 17 kilo 150 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa'da 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:01 Kaynak: AA
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