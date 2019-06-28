Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 17 yaşındaki genç intihar etti
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da 17 yaşındaki genç intihar etti

1 saat önce

ŞANLIURFA'da ailesiyle birlikte yaşayan Hamza Ç. (17), odasında tavana bağladığı iple kendini asarak, yaşamına son verdi.

Şanlıurfa'da 17 yaşındaki genç intihar etti, System.String[]
ŞANLIURFA'da ailesiyle birlikte yaşayan Hamza Ç. (17), odasında tavana bağladığı iple kendini asarak, yaşamına son verdi.
Olay, kırsal Koçak Mahallesi'nde meydana geldi. Hamza Ç., ailesiyle birlikte yaşadığı evde herkes uyuduktan kendi odasının tavanına bağladığı iple intihar etti. Sabah odasına giren yakınları Hamza Ç.'yi asılı görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hamza Ç.'nin öldüğü belirlendi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Hamza Ç.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:13 Kaynak: DHA
Koçak Mahallesi, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Banyoda doğurduğu bebeği ağlamasın diye halının altına koydu, ölünce çöpe attı! İnternet üzerinden cinsel fantezi sonu oldu Öz kızını 15 el ateş ederek öldüren babanın ifadesi kan dondurdu Yengelerini dövüp bıçakla saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 18:05:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 17 yaşındaki genç intihar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]