Şanlıurfa'da 17 yaşındaki genç intihar etti
1 saat önce
ŞANLIURFA'da ailesiyle birlikte yaşayan Hamza Ç. (17), odasında tavana bağladığı iple kendini asarak, yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:13 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'da ailesiyle birlikte yaşayan Hamza Ç. (17), odasında tavana bağladığı iple kendini asarak, yaşamına son verdi.
Olay, kırsal Koçak Mahallesi
'nde meydana geldi. Hamza Ç., ailesiyle birlikte yaşadığı evde herkes uyuduktan kendi odasının tavanına bağladığı iple intihar etti. Sabah
odasına giren yakınları Hamza Ç.'yi asılı görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hamza Ç.'nin öldüğü belirlendi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Hamza Ç.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
- Şanlıurfa
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