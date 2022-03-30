Şanlıurfa'da 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın ilçedeki bir adreste gizlendiğini tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, S.A'yı kaçmaya çalışırken yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.