Şanlıurfa'da 18 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 18 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 18 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT timleri tarafından müşterek yapılan operasyon neticesinde İ.B. (22) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA