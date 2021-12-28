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Şanlıurfa'da 1800 yetime nakdi yardım yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 1800 yetime nakdi yardım yapıldı

28.12.2021 16:11
Şanlıurfa'da 1800 yetime nakdi yardım yapıldı

Şanlıurfa'da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH), destekleriyle kentteki 1800 yetime nakdi yardım desteğinde bulunuldu.

Şanlıurfa'da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH), destekleriyle kentteki 1800 yetime nakdi yardım desteğinde bulunuldu.

İHH Şanlıurfa Şube Başkanlığınca yürütülen "Yetim Sponsorluk Programı" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans salonunda etkinlik düzenlendi.

Vakıf tarafından yürütülen sosyal projelerin anlatıldığı programda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi. Etkinlikte çocuklar tarafından okunan Türkçe ve Arapça ilahilerin ardından protokol üyeleri yetim ve yakınlarına nakdi yardımların bulunduğu zarfları teslim etti.

İHH Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla, AA muhabirine, kent genelinde 25 bin yetimin bulunduğunu, şube olarak 3 bin yetime sponsor olduklarını söyledi.

Yetimlerin hayat kalitelerini yükseltmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Atilla, şöyle konuştu:

"Yürüttüğümüz sosyal programlarla 25 bin yetime yardımcı olmaya çalışıyoruz. 150 lira ile belki çok bir şey gelmez fakat onlara yalnız olmadıklarını göstermeye çalışıyoruz. Yürüttüğümüz projelerle yetimlerin yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Yetimlerimizin ihtiyacı sadece maddiyat değildir. Onların ilgi ve alakaya daha çok ihtiyaç duyduklarını unutmamalıyız. Düzenlenen program onların moral ve motivasyonlarına ciddi katkı sağlamakta. Yetimlerimize yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda vatandaş sponsor oluyor. Hayırseverlerin desteğiyle yetimlerimize 1 milyon 400 bin lira teslim ettik. Emeği geçenlerden bir kez daha Allah razı olsun."

Programa katılan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm de İHH'nın ciddi ve anlamlı sosyal projeler yürüttüğünü belirterek, yardımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Üç yetim çocuğu bulunan Fatıma el Hasan ise ilgililere teşekkür etti.

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa, Arapça, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 1800 yetime nakdi yardım yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 1800 yetime nakdi yardım yapıldı - Son Dakika
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