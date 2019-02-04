Şanlıurfa'da 19 Yaşındaki Genç İntihar Etti
29 dakika önce
ŞANLIURFA'da Memduh Eken (19) odasının tavanına bağladığı iple kendini asarak intihar etti.
ŞANLIURFA'da Memduh Eken (19) odasının tavanına bağladığı iple kendini asarak intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Akabe-TOKİ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Memduh Eken, evde yalnız olduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle odasının tavanına bağladığı iple kendini asarak intihar etti. Eve gelen yakınları Eken'i asılı bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Memduh Eken'in yaşamını yitirdiğini belirledi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eken'in cenazesi otopsi için Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
- Şanlıurfa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:33 Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da 1 Ay İçinde 8 Bebek, Annesi Tarafından Emzirilirken Hayatını Kaybetti
Kayınvalidesini, Baldızını ve Eşinin Amcasını Öldüren Cani Adam, Karakolun Önüne Gelip İntihar Girişiminde Bulundu
Adana'da Bir İş Adamı, Muhtarlık Binasında İntihar Etti
Meteoroloji, Vatandaşları Fırtınaya Karşı Uyardı! Kuvvetli Şekilde Geliyor