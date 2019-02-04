Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 19 Yaşındaki Genç İntihar Etti

Şanlıurfa'da 19 Yaşındaki Genç İntihar Etti

29 dakika önce

ŞANLIURFA'da Memduh Eken (19) odasının tavanına bağladığı iple kendini asarak intihar etti.

Şanlıurfa'da 19 Yaşındaki Genç İntihar Etti, System.String[]
ŞANLIURFA'da Memduh Eken (19) odasının tavanına bağladığı iple kendini asarak intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Akabe-TOKİ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Memduh Eken, evde yalnız olduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle odasının tavanına bağladığı iple kendini asarak intihar etti. Eve gelen yakınları Eken'i asılı bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Memduh Eken'in yaşamını yitirdiğini belirledi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eken'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:33 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da 1 Ay İçinde 8 Bebek, Annesi Tarafından Emzirilirken Hayatını Kaybetti Kayınvalidesini, Baldızını ve Eşinin Amcasını Öldüren Cani Adam, Karakolun Önüne Gelip İntihar Girişiminde Bulundu

Adana'da Bir İş Adamı, Muhtarlık Binasında İntihar Etti Meteoroloji, Vatandaşları Fırtınaya Karşı Uyardı! Kuvvetli Şekilde Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 23:02:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 19 Yaşındaki Genç İntihar Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]