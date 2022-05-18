Şanlıurfa'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

18.05.2022 18:27
Şanlıurfa'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da 19 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da 19 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve ticaretini yapmak suçlarından toplamda 19 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.H.B. isimli şahsın saklandığı adresi belirledi. Adrese operasyon düzenlenen ekipler, İ.H.B.'yi yakalamayı başardı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Kayseri polisinden milyonluk denetim Kayseri polisinden milyonluk denetim
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 18:33:57. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement