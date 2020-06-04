Şanlıurfa'da 193 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da 193 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kapalı kasa bir kamyonette yapılan aramada 193 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 193 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kapalı kasa bir kamyonette yapılan aramada 193 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Siverek ilçesinde kapalı kasa bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette arama yapan ekipler, 34 parça halinde toplam 193 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 şahıs, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 10:35 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 193 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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