Şanlıurfa'da 193 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Siverek ilçesinde kapalı kasa bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette arama yapan ekipler, 34 parça halinde toplam 193 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 şahıs, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kapalı kasa bir kamyonette yapılan aramada 193 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa 'da 193 kilogram esrar ele geçirildi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi

Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı

Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu

Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler

Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı

Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu

Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır

Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor