Şanlıurfa'da 198 bin 620 TL sahte para ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da durdurulan yolcu otobüsünde 198 bin 620 TL sahte para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "Parada Sahtecilik" suçuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda Siverek-Hilvan karayolu üzerinde bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 486 adet 100 TL'lik, 2 bin 984 adet 50 TL'lik ve 41 adet 20 TL'lik banknot olmak üzere toplamda 198 bin 620 TL sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA