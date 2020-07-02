Şanlıurfa'da 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 2 adet uzun namlulu silah ile 15 şarjör ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 2 adet uzun namlulu silah ile 15 şarjör ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Siverek ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 adet G3 tüfek, 1 adet mauser uzun namlulu piyade tüfeği ve 15 adet şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:08 Kaynak: İHA
Son Dakika 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:27 Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 16:40 Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi