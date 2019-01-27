Şanlıurfa'da 2 Aylık Hamile Kadının Kocası Tarafından Öldürüldüğü İddiası

Şanlıurfa'da bir kişi, 2 aylık hamile karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Şanlıurfa'da bir kişi, 2 aylık hamile karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Buhara Mahallesi'nde yaşayan Esma K'nin (23) annesi, evine ziyarete gittiği kızını, hareketsiz yatarken buldu.



Annenin durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, 2 aylık hamile kadının öldüğünü belirledi.



Genç kadının cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Esma K'nin annesi ile eşi Mahmut K'nin ifadesine başvurdu.



Mahmut K'nin, emniyetteki ifadesinde karısı Esma K'yi, boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.



Zanlı, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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