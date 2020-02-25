Şanlıurfa'da 2 bin yetim ve öksüze giyim yardımı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 2 bin yetim ve öksüze giyim yardımı yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 2 bin yetim ve öksüze giyim yardımı yapıldı

6 saat önce

Şanlıurfa'da Eyyübiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 2 bin yetim ve öksüz çocuğa giyim yardımı yapıldı.

Şanlıurfa'da 2 bin yetim ve öksüze giyim yardımı yapıldı, System.String[]

Şanlıurfa'da Eyyübiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 2 bin yetim ve öksüz çocuğa giyim yardımı yapıldı.


Eyyübiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçenin 170 mahallesinde belirlediği yaklaşık 2 bin yetim ve öksüz çocuğu sevindirdi. Vakıf yetkilileri tarafından belirlenen 2 bin çocuğun cinsiyetine ve yaşına göre hazırlanan paketler sürpriz bir şekilde ailelere teslim edildi. Eyyübiye İlçe Kaymakamı Adem Ünal ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Hamcan'ın girişimleriyle "2020 yetimi sevindir 2020 yılındaki belaları defet" sosyal farkındalık projesi oluşturuldu. Projeyle hem 2020 yılında yaşanan olumsuzluklara dikkat çekmek hem de 2020 yetim ve öksüze giyim yardımı yapılması amaçladığı belirtildi. Yardımların bir nebze de olsa çocukları yüzünü güldürdüğün aktaran Eyyübiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Hamcan, "Vakıf olarak ilçemizde yaşayan öksüz ve yetim çocuklara ve ailelerine yönelik sosyal bir çalışma yaptık. Bu çalışma kapsamında ilçede uzman ekip ile 170 mahallemizde belirlediğimiz yetim, öksüz çocuklar ile aileleri, bunların yaşı cinsiyeti ve sayısı konusunda tespitler yaptık. Yapılan çalışma ile yaklaşık 2 bin kişi tespit edildi. Bu kişileri sevindirmek adına giyim yardımı yapma kararı aldık. Başvurduğumuz bir giyim mağazası bize olumlu cevap vererek sosyal sorumluluk projemize destek verdi. Mağazadan alınan ayakkabı, kazak, pantolon, iç çamaşırları, mont gibi giyim malzemeleri hanedeki kişi ve yaş ile cinsiyete göre paketlemeler yaptık. Bu paketler üzerine hangi aileye gidilecekse üzerine aile reisi ismi yazıldı. Bu çalışmayı yaparken ailelerin de haberi olmadı. Tamamen ailelere bir sürpriz niteliğinde oldu. Ailelerin ve çocukların yüzünü güldürecek çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçen ve hayırlara vesile olan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kulandı.


Vakıf önüne getirilen giyim paketleri araçlara konularak yetim ve öksüz çocuklara ulaştırıldı. Hediye paketlerini alan çocukların yüzü güldü. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Eyyübiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı
Teslim olan terörist, PKK'nın kirli yüzünü anlattı: Bizi işkence yalanıyla kandırdılar Koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indirilen uçakta yer alan yolcu: Hiçbir sıkıntı yok Her yerde aranan kayıp 3 liseli kız, İzmir'de bulundu

Son Dakika Haberleri
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 21:02:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da 2 bin yetim ve öksüze giyim yardımı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]