Şanlıurfa'da 2 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 bina karantinaya alındı.



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye ve Viranşehir ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi ve Viranşehir ilçesi kırsal Elgün Mahallesi'nde 2 bina 14 gün karantinaya alındı.



Öte yandan Viranşehir ilçesi Yeni Mahalle'de bir binada ise uygulanan karantinanın sona erdiği bildirildi. - ŞANLIURFA