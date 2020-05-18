Şanlıurfa'da 2 bina karantinaya alındı, 2 binada ise karantina kaldırıldı - Son Dakika

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Viranşehir ilçesine bağlı Yağızlar ve Yenişehir mahallelerinde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

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