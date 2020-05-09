Şanlıurfa'da 2 bina ve bir fabrika çalışanları karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri kapsamında 2 bina ile bir tekstil fabrikasında çalışan tüm işçiler, 14 günlüğüne karantinaya alındı.



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda, merkez Eyyübiye ilçesinin Haleplibahçe Mahallesinde ve Siverek ilçesinin Ayvanat Mahallesi'nde birer kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kişilerin yaşadığı 2 binada ve yine Siverek ilçesindeki bir tekstil fabrikasında bir kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması sonrası tüm fabrika çalışanlarına 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.



Öte yandan, Karaköprü İlçesi Narlıkuyu Mahallesi'nde bir binada uygulanan 14 günlük karantina uygulaması sona erdi. - ŞANLIURFA