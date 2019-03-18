Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 2 Deaş Üyesi Tutuklandı

Şanlıurfa'da 2 Deaş Üyesi Tutuklandı

2 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da 2 Deaş Üyesi Tutuklandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan 2 kişiyi inceleyen ekipler, şüphelilerin terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu U.H.M. ve A.E.H. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:27 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amatör Ligde Skandal Olay! Taraftara Cinsel Organını Gösterdi İçişleri Bakanı Soylu Duyurdu: İran'la Ortak PKK Operasyonu Yapmaya Başladık Hollanda'daki Silahlı Saldırıyla İlgili Şüphelinin Yakınlarından Açıklama: Ailevi Meseleleri Vardı Okuldaki Atatürk Büstlerine Saldırına Şahsın Cezası Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 19:29:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 2 Deaş Üyesi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]