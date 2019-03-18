Şanlıurfa'da 2 Deaş Üyesi Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.



Araçta bulunan 2 kişiyi inceleyen ekipler, şüphelilerin terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu U.H.M. ve A.E.H. olduğunu belirledi.



Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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