Şanlıurfa'da 2 Deaş Üyesi Tutuklandı
2 dakika önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta bulunan 2 kişiyi inceleyen ekipler, şüphelilerin terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu U.H.M. ve A.E.H. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:27 Kaynak: AA
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