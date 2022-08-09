Sulama kanalında kaybolan İsa'nın cansız bedeni bulundu, Halil aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sulama kanalında kaybolan İsa'nın cansız bedeni bulundu, Halil aranıyor

09.08.2022 10:14

ŞANLIURFA'da, 2 gün önce serinlemek için girdikleri sulama kanalında kaybolan 2 gençten İsa Topdemir'in (20) cesedine ulaşıldı.

ŞANLIURFA'da, 2 gün önce serinlemek için girdikleri sulama kanalında kaybolan 2 gençten İsa Topdemir'in (20) cesedine ulaşıldı. Halil Gültekin'i arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

Olay, pazar günü Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Gültekin ve İsa Topdemir, serinlemek için sulama kanalına girdi. Yüzme bilmedikleri belirtilen gençler, bir süre sonra akıntıya kapılıp, kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polisler, kanalda arama çalışması başlattı. 34 saatlik arama sonunda İsa Topdemir'in cansız bedeni, suya girdiği bölgenin 32 kilometre uzağındaki Çatlı Mahallesi'nde bulundu. Sudan çıkarılan Topdemir'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Halil Gültekin'i arama çalışmaları ise sürdürülüyor.


YORUMLAR
500
Akıntıya kapılan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor Akıntıya kapılan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor Şanlıurfa'da 2 genç sulama kanalında kayboldu Şanlıurfa'da 2 genç sulama kanalında kayboldu
Kaynak: DHA

Karaali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sulama kanalında kaybolan İsa'nın cansız bedeni bulundu, Halil aranıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:36 Galatasaray, geçtiğimiz yılın Süper Lig gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:44 GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
14:10 5 yıllık görev süresi sona eren Hollandalı diplomat Türkiye'ye veda etti: Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 15:41:15. #1.11#
SON DAKİKA: Sulama kanalında kaybolan İsa'nın cansız bedeni bulundu, Halil aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş