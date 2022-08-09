Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 gencin cesedi bulundu

09.08.2022 05:16
Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 gencin cesedi bulundu

Şanlıurfa'da 2 gün önce sulama kanalında kaybolan 2 gencin cesedi bulundu.

Şanlıurfa'da 2 gün önce sulama kanalında kaybolan 2 gencin cesedi bulundu.Haliliye ilçesi Karaali Mahallesi'nde serinlemek için önceki gün sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Halil Gültekin (20) ve İsa Topdemir'i (20) arama çalışmaları tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, gençlerin cesedini suya girdiği bölgenin 5 kilometre ilerisinde buldu.

Cesetler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da 7 Ağustos'ta sulama kanalına girdikten sonra kaybolduğu belirtilen Halil Gültekin ve İsa Topdemir için arama çalışması başlatılmıştı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 gencin cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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