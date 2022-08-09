Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 gencin cesedi bulundu

Şanlıurfa 'da 2 gün önce sulama kanalında kaybolan 2 gencin cesedi bulundu.Haliliye ilçesi Karaali Mahallesi'nde serinlemek için önceki gün sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Halil Gültekin (20) ve İsa Topdemir'i (20) arama çalışmaları tamamlandı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

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