Şanlıurfa'da 2 günde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 248 kişiye cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da, 2 günde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 248 kişiye idari para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma sürecinde denetimler aralıksız devam ediyor.

Kamu personeli, emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerince 8 Mayıs Cumartesi günü 1548, 9 Mayıs Pazar günü ise 1316 personelin katılımıyla kent genelinde denetimler gerçekleştirildi.

İki günde 2 bin 573 iş yeri denetlenirken, izolasyon tedbirlerini ihlal ettiği tespit edilen 3, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 220, maske ve mesafe kuralına uymayan 25 kişiye para cezası verildi.