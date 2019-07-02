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Şanlıurfa'da 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

1 saat önce

Şanlıurfa'da 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındıŞanlıurfa'da ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Kentte son günlerde ev ve iş yerlerinde artan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, M.Ş. A ve Y.A'yı gözaltına aldı. Diyarbakır'dan geldiği öğrenilen şüphelilerin evinde arama yapan polis ekipleri 4 bin TL para, altın bilezik, küpe ve kolye ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa'da 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:18 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Güncel
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