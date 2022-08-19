Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kadın, sitedeki dairenin kapısını açarak içeri girdi. Evdeki değerli eşya, cep telefonu ve ziynet eşyalarını toplayan şüpheliler, içinde 60 bin lira bulunan kasayı da asansörle indirip, bina girişindeki bebek arabasına yükleyerek kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının ardından polis, eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Evden çaldıkları para kasasını, bebek arabasına yükleyerek kaçtılar - Son Dakika

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