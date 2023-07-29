Şanlıurfa'da 2 kardeş silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 2 kardeş silahla vurulmuş halde ölü bulundu

29.07.2023 23:07

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Karakoyun Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde 2 kardeş silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma, olayın sebebini araştırıyor ve geniş çaplı inceleme başlattı.

Şanlıurfa'da 2 kardeş silahla vurulmuş halde ölü bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 kardeş silahla vurulmuş halde ölü bulundu, jandarma 2 kardeşin ölüm sebebini araştırıyor.

Acı olay dün akşam saat 20.30 sıralarında Karakoyun Mahallesi, yeni sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

2 kişinin silahla vurulmuş olduğunu ihbarını alan Jandarma ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Olayın olduğu işyerinde yapılan incelemede Berat Kılıç'ın av tüfeğiyle başından vurulmuş, abisi Musa Kılıç ise aynı tüfekle işyeri önünde başına bir el ateş edilerek vurulduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 2 kardeşinde olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Jandarma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Hayatını kaybeden 2 kardeşin cansız bedeni otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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