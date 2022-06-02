Şanlıurfa'da 2 kardeşini kurtarmak için su kanalına giren çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 2 kardeşini kurtarmak için su kanalına giren çocuk yaşamını yitirdi

02.06.2022 19:31
Şanlıurfa'da 2 kardeşini kurtarmak için su kanalına giren çocuk yaşamını yitirdi

Suruç ilçesinde boğulmak üzere olan kardeşlerini kurtarmak için tahliye kanalına giren çocuk hayatını kaybetti.

Suruç ilçesinde boğulmak üzere olan kardeşlerini kurtarmak için tahliye kanalına giren çocuk hayatını kaybetti.

Oylum Mahallesi'nden geçen tahliye kanalına giren kardeşlerinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden Suriye uyruklu Mutaa Alsaleh (16), onları kurtarmak için kanala girdi.

Kardeşlerini su kenarına yaklaştırmayı başaran Alsaleh, gözden kayboldu.

Çevredekilerin yardımıyla 2 çocuk sudan çıkarıldı.

Çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye yönlendirilen dalgıç polisleri ve itfaiye ekipleri yaptıkları aramada kaybolan Alsaleh'in cansız bedenine ulaştı.

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Kaynak: AA

Suriye, Çocuk, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 2 kardeşini kurtarmak için su kanalına giren çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika


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