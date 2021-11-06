Şanlıurfa'da 2 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, kaçak avla yakalanan 2 kınalı keklik doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı kontrollerde bir araç içerisinde 2 kınalı keklik buldu.
Hayvanları korumaya alan ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri bildirdi.
Keklikleri teslim alan ekipler, yapılan kontrollerin ardından hayvanları doğal yaşam alanına bıraktı.
Kaynak: AA
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