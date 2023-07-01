Şanlıurfa'da 2 kişinin boğulduğu facia kamerada - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 2 kişinin boğulduğu facia kamerada

01.07.2023 12:18

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde piknik yapmak için gittikleri Fırat Nehrinde akıntıya kapılan 5 kişinin suda çırpındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde piknik yapmak için gittikleri Fırat Nehrinde akıntıya kapılan 5 kişinin suda çırpındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Suriye sınırında yer alan Çiçekalan kırsal Mahallesinde yaşandı. Gaziantep'ten bayram ziyareti için Birecik'e gelen akrabalar, piknik yapmak için Fırat Nehri kıyısına gitti.

SUDA ÇIRPINDIKLARI ANLAR KAMERADA

Suya giren 5 kişi iddiaya göre şiddetlenen akıntıya kapıldı. Çevredekiler suda çırpınan şahısları kurtarmak için büyük çaba harcarken kıyıdaki yakınları olup bitenleri gözyaşları ve çığlıklar atarak izledi.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Yaşana feci olayda Baran Yavuz ile Müslüm Yavuz kurtarılamayarak hayatını kaybederken hastanede tedavi altına alınan Osman Y. (40), İbrahim Halil Y.ve Osman Y.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • alos : ÜLKEMİZDE YÜZMESİNİ BİLMEYEN AMA BALİNADAN DAHA HEVESLİ YÜZÜCÜLERİ ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Şanlıurfa, Fırat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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