Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavganın davası Kayseri'de başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavganın davası Kayseri'de başladı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavganın davası Kayseri'de başladı

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin, 3'ü tutuklu, 24 sanığın yargılanmasına, güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavganın davası Kayseri'de başladı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin, 3'ü tutuklu, 24 sanığın yargılanmasına, güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Olay, geçen yıl 13 Ocak'ta, Haliliye ilçesinin kırsal Kanatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Kubat ve Bugenç ailelerinin bireyleri arasında kavga çıktı Silah, taş ve sopların kullanıldığı kavgada Muzaffer ve Mehmet Kubat öldü, 13 kişi de yaralandı. Olay sonrası Aydın, Necmettin ve Cafer Bugenç kardeşler tutuklandı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından aralarında çocukların da bulunduğu 24 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Sanıkların yargılanmasına, güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Bazı sanıkların yaşlarının 18 yaşından küçük olması nedeniyle duruşma basına kapalı yapıldı.

Davanın ilk duruşmasına Şanlıurfa'da tutuklu bulunan aynı zamanda şikayetçi olan tutuklu 3 sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların mahkeme salonunda ifade vermek istemeleri üzerine verdiği ara kararla duruşmayı erteledi.


Şanlıurfa, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:36 Kaynak: DHA
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